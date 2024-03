Chiavenna | maxi-evasione | riciclaggio e bancarotta | nei guai tre imprenditori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Sondrio), 15 marzo 2024 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Sondrio, hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tredella Val, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante per autotrazione e attività di ristorazione, i quali risultano aver evaso al Fisco circa tre milioni di imposte. Le attività investigative hanno portato alla scoperta del sistema fraudolento messo in atto dagli: l’approfondito esame incrociato della documentazione contabile societaria, del tutto frammentaria e non attendibile, e dei flussi finanziari (sui conti correnti della società e anche dei soci), ha permesso di accertare ...