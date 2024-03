Chiari | aggredisce una donna in strada | 22enne arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Brescia), 15 marzo 2024 – Un ragazzo di 22 anni è statocon l’accusa di. Venerdì sera, a, nel Bresciano, il giovane avrebbe aggredito unadi 31 anni che era uscita di casa per una passeggiata. Laè avvenuta in viale Mellini: la vittima, che ha riportato anche evidenti ferite, è riuscita a liberarsi dal suo aguzzino, scappando in una zona del centro più illuminata. Qui ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto nel giro di pochissimo. Dopo aver soccorso lae raccolto la descrizione dell'aggressore, i militari della Radiomobile hanno individuato eildi origini tunisine. Il ragazzo ora si trova in carcere.