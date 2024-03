Chi sono i miliziani anti Putin entrati in azione negli oblast di Belegorod e Kursk

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Su Telegram annunciano che si stanno riprendendo la Russia «centimetro per centimetro».i gruppi armati russi-Cremlino, la Legione della Libertà di Russia e il Battaglione Siberiano, che hanno attraversato il confine con la Russia dall’Ucraina nelle ultime ore per compiere incursioni e blitz con armi leggeredie di Belgorod. I membri della Legione hanno annunciato infatti di controllare diversi pezzi del territorio e di aver messo in fuga forze russe. Postano video e immagini, ma a Kyjiv si guarda a queste truppe regolarizzate e addestrate dagli ucraini tra ottobre e dicembre con cautela. Non per diffidenza, ma perché si tratta di squadre preziose sulle quali le forze ucraine fanno affidamento per sensibilizzare la popoldei villaggi russi ...