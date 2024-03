Chi sono i giocatori che Sarri voleva alla Lazio e non sono arrivati

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel primo vertice di mercato in casal’estate scorsa, l’indice di Mauriziopuntava due: "Voglio lui e...

sono state diramate le convocazioni del ct del Turchia Vincenzo Montella in vista delle amichevoli contro l'Ungheria (22 Marzo) e Austria... (calciomercato)

Non si ferma la scia di licenziamenti che ha investito il settore videoludico dopo la pandemia. A questo si aggiunge un processo di sviluppo poco sostenibile a livello di costi e tempistiche, e non ... (fanpage)

Al Luzi una gara chiave per il Camerino contro Pinturetta, Cervelli: "Come una finale, non ci sono più scuse"

L’inizio è per le ore 15 ed i biancorossi hanno bisogno del sostegno di tutti i loro tifosi per ottenere il massimo da un match che potrebbe essere quello della svolta definitiva per lasciare la zona ...viverecamerino

Elezioni Europee 2024, chi sono i candidati di PTD di Michele Santoro: Mentre il Pd non riesce a trovare la quadra su un candidato regionale, “Pace, Terra e Dignità” sono i primi a presentare le liste per le europee e lo fanno dagli studi del fondatore, Michele Santoro, ...tag24

Arriva il cartone "Valentina" e Alice Gennaro, la protagonista, è la prima doppiatrice italiana con la sindrome di Down: Chi è Alice, la prima doppiatrice con la sindrome di Down ... A volte è stato difficile, però sono riuscita" ha raccontato la giovane. Di cosa parla Valentina La trama Valentina, nell’omonimo cartone ...alfemminile