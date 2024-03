Chi erano i miei? Il viaggio a ritroso dei figli adottivi

(Di venerdì 15 marzo 2024) La nuova legge prevede che all'età di diciotto anni ilo possa richiedere, attraverso il tribunale per i minori del luogo in cui è avvenuto il parto, un contatto con la madre biologica

Bologna, 14 marzo 2024 – La mamma di Medy Cartier piange: "Fatemelo tornare a casa". Appena pochi giorni fa sui social il figlio pubblicava foto di loro due insieme, in cui le regalava accessori di ... (ilrestodelcarlino)

"Condividere non è comunismo ma cristianesimo"

Ricordo che anche il Papa, all'epoca era Pio XII, chiese in un messaggio che questa coppia fosse risparmiata dalla condanna a morte: per la Chiesa, infatti, quanto accaduto e quanto avviene ancora ...ilgiornale

Marco Ramilli sull'Intelligenza artificiale: "Non è un copia e incolla. Immagina e crea": "Questo è il futuro, che poi è già presente - ha aggiunto l'esperto di sicurezza digitale, fondatore della start up Yoroi -. Questi strumenti non sono sempre affidabili. Tocca a noi mettere quello che ...corrierecesenate

Sequestrata hashish nel carcere di Poggioreale, erano di un detenuto lavorante: "Purtroppo, nonostante la messa alla prova con il lavoro come forma di reinserimento per chi ha dimostrato maggiore recupero, alcuni detenuti continuano a delinquere senza remore. E, a questo punto, ...rainews