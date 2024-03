Che senso ha giudicare l’Inter su una partita

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arrivati al 44’ del primo tempo non c’era una virgola fuori posto nella stagione del. Dopo 13 vittorie su 13 nel 2024, la qualificazione ai quarti di Champions League non sembrava in discussione. La vittoria per 1-0 in casa dell’andata contro l’Atlético era un margine sottile, ma il gol di Dimarco aveva raddoppiato il vantaggio e pareva aver indirizzato le cose a favore dei nerazzurri. Il Metropolitano era una baraonda, maha la personalità per reggere quel tipo di slavina che certi stadi cercano di provocare nelle partite europee. In quel primo tempo non era stata brillante, ma sembrava avere troppa solidità, troppa presenza, troppa consapevolezza per poter mandare all’aria la qualificazione. Certe partite di Champions ti costringono a metterti la tuta da operaio, accettare contesti sporchi e sofferenza., ...