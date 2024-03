Champions League | tutte le partite delle 8 squadre prima dei quarti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutto sulle sfideottomigliori d’Europadeidi finale di. I dettagli I sorteggi dihanno determinato idi finale della manifestazione e anche il relativo tabellone. Come arriveranno al match d’andata le magnifiche 8? Quali impegni giocheranno in campionato e in quale situazione si trovano? Ecco il quadro, gara per gara. ATLETICO MADRID-BORUSSIA DORTMUND – É la sfida tra le meno competitive, si sono affrettati a dire un po’ tutti. Dimenticando un aspetto non facilmente trascurabile: Simeone ha eliminato l’Inter che sta dominando in Italia, ha vinto in rimonta, ha mostrato per l’ennesima volta che inferno sia andare a giocare al Wanda Metropolitano; quanto a ...