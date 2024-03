Champions League | sorteggio quarti di finale | Real Madrid-Manchester City

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le altre sfide sono Arsenal-Bayern Monaco, Atletico-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona Ildeididiha definito gli abbinamenti per la nuova fase della competizione. Spicca la sfida tra, detentore del titolo. Le squadre allenate da Carlos Ancelotti e Pep Guardiola tornano ad affrontarsi dopo

CHAMPIONS LEAGUE - Sorteggio quarti di finale: Real-City e PSG-Barca

