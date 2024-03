Champions League | sorteggi quarti e semifinali | Manchester City-Real Madrid e Arsenal-Bayern

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giornata dioggi, 15 marzo 2024, a Nyon in Svizzera per idi finale (andata 9-10 aprile, ritorno 16/17 aprile 2024) e delle(andata 30 aprile-1 maggio, ritorno 7-8 maggio) diL'articolo proviene da Firenze Post.

l’urna di Nyon e le mani di John Obi Mikel, ex centrocampista di Chelsea e Nigeria, chiamato a pescare le palline delle otto ancora in corsa, ci dicono due cose in questo cammino verso la finale di ... (sportface)

Sorteggio Europa League: ufficiale l’avversario del Milan ai quarti

Sfida affascinante e per il secondo anno consecutivo il Milan giocherà un derby italiano in Europa, dopo che l’anno scorso pescò il Napoli ai quarti di Champions e l’Inter in semifinale. Derby ...spaziomilan

Milan-Roma nei quarti di Europa League: 20º derby europeo: Derby italiano nei quarti di finale di UEFA Europa League: sfida tra il Milan di Pioli e la Roma di De Rossi Derby italiano nei quarti di finale di UEFA Europa League: sfida tra il Milan di Pioli e la ...gianlucadimarzio

Champions - Sorteggio quarti di finale: Real Madrid-Manchester City e PSG-Barcellona, gli accoppiamenti: NAPOLI - Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League. Sorteggiato anche il percorso che le squadre dovranno fare per arrivare in finale. G1: Arsenal (ING) - Bay ...napolimagazine