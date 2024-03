Champions League | l’urna di Nyon ci consegna lo showdown Real-City ai quarti PSG-Barca dall’altro lato del tabellone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024)die le mani di John Obi Mikel, ex centrocampista di Chelsea e Nigeria, chiamato a pescare le palline delle otto ancora in corsa, ci dicono due cose in questo cammino verso la finale diin programma a Wembley: che per la sfida traMadrid e Manchestersi può parlare a tutti gli effetti di finale anticipata e che probabilmente i rimpianti dell’Inter continuano ad aumentare con il passare dei giorni. Ebbene sì, il sorteggio si apre proprio con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone pescato per primo. Ai Colchoneros – che nella loro ultima apparizione aifurono eliminati dalnella stagione 2021/2022 – l’avversario che tutti un po’ speravano di affrontare, il Borussia Dortmund uscito indenne dal doppio scontro ...