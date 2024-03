Champions League ed Europa League | i sorteggi di oggi in diretta Dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 -ci saranno idei quarti e delle semifinali di2023-24, a seguire toccherà alle urne per i quarti di. Alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, s'incroceranno i destini delle otto vincitrici degli ottavi di finale: Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Arsenal e Borussia Dortmund. Dopo aver definito il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali colo, verrà anche stabilito chi giocherà "in casa", pro-forma, nella finale. Il regolamento non prevede teste di serie e sono ammesse sfide tra squadre della stessa nazione. I match dei quarti sono in programma il 9/10 aprile e il 16/17 aprile, ...