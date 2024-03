Champions League | Arsenal Bayern | i tifosi tedeschi non ci saranno!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024), in vista della sfida trabavaresi nonpresenti allo stadio. Ecco perché «Dobbiamo accettare questa punizione. Non solo sono stati attivati ??dei fuochi d’artificio, ma sono stati anche sparati deliberatamente sul campo, mettendo direttamente in pericolo gli astanti», ha dichiarato l’amministratore delegato delJan-Christian Dreesen a proposito di quanto è successo martedì sera all’Allianz Arena nella gara contro la Lazio. La società ha annunciato che non farà ricorso, accettando la decisione dell’Uefa che escluderà la presenza dei supportersa Londra: «Siamo molto contenti di essere arrivati ??ai quarti di finale, ma il fatto di dover giocare in trasferta senza il supporto dei ...