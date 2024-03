Champions | Condò | «Osimhen e Kvara non sono esistiti nella partita di Barcellona»

(Di venerdì 15 marzo 2024) A commentare i sorteggi dei quarti di finale disu Sky ciil giornalista Paoloe Billy Costacurta. Entrambi hanno commentato l’assenza delle squadre italiane all’interno delle urne di Nyon. Nessuna delle tre qualificate agli ottavi, Lazio, Napoli e Inter, è riuscita ha proseguire fino ai quarti. «Inci vuole una determinazione diversa»: «Le nostre squadre che sulla carta avevano dei cannonieri, questi nonriusciti a farsi valere come i grandi bomber delle otto finaliste». Billy Costacurta: «Sia passata la squadra che nel doppio confronto non ha meritato. Non dimentichiamo che da Lautaro mi aspettavo qualcosa di più. In certi palcoscenici non riesce ad emergere. In Europa ci vuole una determinazione diversa». «Oltre Lautaro e Thuram, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiama il primo time out in questo set Blengini. 14-16 Ace di Daniele Lavia che suona la carica! 13-16 Primo tempo vincente per Kozamernik. 12-16 Lungo il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-14 Vincente Gray in diagonale da zona 2 13-13 Ancora una ricezione sbagliata, le turche non chiudono e ci pensa Fahr a mettere a terra il primo ... (oasport)

Condò: "De Laurentiis fuori controllo! Serve un DS molto bravo, va ancora sostituito Kim": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Condò , giornalista: "La Champions quest'anno è stata una grande delusione collettiva per tutta l'Italia. In particolare per l'Inter, aveva le carte in regola per arrivare almeno tra le prime quattro. ...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi Ritorno: Palinsesto e Telecronisti: La conduzione in studio per la Champions sarà affidata a Mario Giunta , in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò , mentre per Europa e Conference League a Leo Di Bello , con Andrea ...