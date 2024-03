Champions | ai quarti finale anticipata tra Real e Manchester City

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alle 12 vanno in scena i sorteggi deididellaLeague. Verranno poi anche decise le combinazione delle semifinali. Non ci sono più italiane in corsa. Il Napoli ha perso il doppio scontro con il Barcellona. Prima ancora la Lazio ha perso contro il Bayern Monaco. Mercoledì sera l’Inter è uscita a testa bassa dal Cívitas Metropolitano di Madrid, tradita ai rigori da Sanchez, Klassen e Lautaro Martinez. In corsa per la massima competizione europea sono quindi rimaste:Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal,, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg. Delle urne di Nyon si scopriranno gli abbinamenti dei. I sorteggi deidiSaranno sorteggiati gli accoppiamenti dei ...