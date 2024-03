(Di venerdì 15 marzo 2024) AGGIORNAMENTO 21.14 – Ci sono degli aggiornamenti dall’organizzazione del torneo edovrebbe cominciare dalle 22.00 italiane Update:175 Order of play – Friday, March 15, 2024 pic.twitter.com/Tycv2RC4rz —Schedules (@SchedulesCHs) March 15, 2024 Piove sul bagnato a, sede del175 di questa settimana. Sul cemento dell’Arizona le precipitazioni purtroppo stanno condizionando non poco lo sviluppo previsto degli incontri e a rimetterci è anche. Il tennista romano, tornato a competere dopo un lungo stop per infortunio, avrebbe sicuramente fatto a meno di tutti questi contrattempi. Alla prova dei fatti, nella serata di ieri negli States, il match tra ...

Challenger Phoenix, slitta il programma della partita di Matteo Berrettini: piove ancora in Arizona

Piove sul bagnato a Phoenix, sede del Challenger175 di questa settimana. Sul cemento dell'Arizona le precipitazioni purtroppo stanno condizionando non poco lo sviluppo previsto degli incontri e a rime ...oasport

Berrettini fermato dalla pioggia a Phoenix: ecco quando torna in campo: Il tennista romano torna in campo a Phoenix contro il francese Cazaux, avanti un set a zero. Si riprende alle 20 (in diretta su SuperTennis) ...ilgiornale

Berrettini sotto di un set contro Cazaux: match sospeso per pioggia a Phoenix. Quando riprende e a che ora: Il match tra Matteo Berrettini e Arthur Cazaux a Phoenix è stato sospeso per pioggia: quando si gioca e a che ora ...tag24