Cerveteri | al via i lavori per la nuova pista ciclopedonale a Cerenova

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Sono in partenza iper la realizzazione del tratto dia Marina di, quello che partendo dalla stazione dei treni interesserà Via Benedetto Marini, proseguirà in Via Etruria Meridionale e Piazzale Zambra (zona mercato), tramite Via Faleri si collegherà a Via Sergio Angelucci per poi proseguire attraverso Viale Campo di Mare fino a ricongiungersi con la stazione. Ultimo tratto diquello che uscirà da Largo Ceri attraversando Via Agylla per finire su Via Fontana Morella. “Un altro passo verso una mobilità sostenibile nel territorio di– ha dichiarato il sindaco Elena Gubetti – questa iniziativa fa parte del progetto “Moveco-e Fiumicino sulla linea dell’eco-mobilità”, ...

Partono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale a Cerenova

In partenza i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale a Marina di Cerveteri, quello che partendo dalla stazione dei treni interesserà Via Benedetto Marini, proseguirà in Via Etru ...lagone

Ciclopedonale a Cerenova: lavori in partenza martedì 19 marzo: In partenza i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale a Marina di Cerveteri, quello che partendo dalla stazione dei treni interesserà Via Benedetto Marini, proseguirà in Via ...trcgiornale

Partono i lavori di rifacimento di Via Doganale a Valcanneto, Pascucci annuncia 280mila euro di interventi: Il Consigliere della Città Metropolitana Pascucci: “Individuati i tratti maggiormente ammalorati, settimana prossima aprono i cantieri” “Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di messa in s ...terzobinario