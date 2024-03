Certificazione unica pensionati 2024 | come richiederla e scaricarla online dal sito Inps

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 15 marzo 2024) CUdisponibile da oggi 15 marzo sul portale. Lo coml’istituto mettendo in prima pagina la notizia “. Per ie i percettori di prestazioniè disponibile laper i redditi 2023”.Il documento fiscale dettaglia tutti i dati relativi ai redditi pensione percepiti nell’anno di imposta 2023, che verranno poi utilizzati per estrapolare l’intero anno impositivo fiscale del pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi.In sostanza la CU certifica gli importi corrisposti dall’nell’anno d’imposta di riferimento ai titolari di prestazioni pensionistiche, ...