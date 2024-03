Cereali | aumenta l’import e crollano i prezzi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Confagricoltura: “Serve inversione di tendenza, la prossima disponibilità dei nuovi raccolti dipuò avere effetti devastanti sulla continuità produttiva delle imprese” Confagricoltura lancia l’allarme sul crollo deiall’origine dei. Senza un’inversione di tendenza, la prossima disponibilità dei nuovi raccolti può avere effetti devastanti sulla continuità produttiva delle imprese. La contrazione delle produzioni è da mettere in relazione con l’eccezionale aumento delle importazioni da paesi terzi che non sono tra i tradizionali fornitori del mercato italiano. I dati Istat relativi al periodo gennaio – novembre dello scorso anno certificano che le importazioni di grano duro dalla Federazione Russa sono ammontate a circa 400 mila tonnellate. Nello stesso periodo del 2022, si attestavano appena a 32 mila ...

