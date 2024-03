Cerca di uccidere il figlio con una mannaia | arrestata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una drammatica vicenda familiare si è consumata nelle prime ore di oggi, venerdì 15 marzo, in un tranquillo comune della Val D’Aosta, dove una donna di 53 anni è statacon l’accusa di tentato omicidio nei confronti del proprioventenne.Il grave episodio ha avuto luogo attorno all’1 di notte, quando, in assenza del marito, impegnato in turno di lavoro, la donna ha approfittato del sonno del giovane per aggredirlo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto in seguito all’allarme lanciato dalla vittima, l’attacco sarebbe stato sferrato con una violenza inaudita: il ragazzo è stato colpito prima alla testa, poi al collo e alle braccia, con armi da taglio, tra cui una. Il giovane, fortunatamente svegliatosi durante ...