Centrosinistra | Calenda “Conte sarà candidato premier e Pd in silenzio”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che da molto tempo è in atto un tentativo da parte di Giuseppedi comandare nel campo cosiddetto progressista. Mercoledì ne abbiamo avuto la prova. Io avevo sentito Elly Schlein in mattinata per capire qual era unche loro potessero sostenere, lei mi ha detto che non aveva nomi e che ovviamente lo avrebbe condiviso prima. E poi ci hanno fatto trovare non solo un nome, ma anche una coalizione già fatta che recepiva un veto disu Azione. Ne prendiamo atto”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, intervistato da Il Corriere della Sera. “Non si è mai visto nella storia che un partito come il Pd accetti veti da uno che vale la metà del Pd, non sa scegliere tra Biden e Trump, vuole la resa dell’Ucraina. Il Pd fa finta di niente, pensando di addomesticare il populista, ...