Centro storico | maltratta la compagna Arrestato un uomo

(Di venerdì 15 marzo 2024) dalla Polizia di Stato con precedenti penali Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zonaper la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno, come già avvenuto in precedenti occasioni. Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato l'indagato, identificato per un 44enne di nazionalità algerina, con precedenti di polizia, e lo hanno tratto in arresto permenti in famiglia.