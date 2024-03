Ceccardi minacciata di morte dopo i manifesti rivolti alle donne musulmane sulla parità di diritti con i mariti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 agosto 2024 – «che ho fatto affiggere icon scritto in arabo 'in Europa hai gli stessidi tuo marito’, ho subìto minacce dida esponenti arabi e anche da italiani e durante l'8 marzo, con mia grande sorpresa, le femministe hanno invaso la città di Roma e imbrattato i miei. Sopra di essi ne hanno affissi altri a sostegno di Hamas e della Palestina, cosa incredibile per chi dovrebbe difendere idelle. Ho ricevuto in passato minacce con proiettili, ora mi hanno scritto che 'avrebbero ballatomia tomba’, mi hanno augurato lae mi hanno detto che non capivo nulla di ...