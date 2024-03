C’è ’Didacta’ A Firenze la scuola del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Linda Coscetti Per il settimo anno consecutivo torna alla Fortezza da Basso di– dal 20 al 22 marzo – Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della, giunto alla settima edizione, in grado di offrire ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità. Grazie alla presenza di Istituzioni e aziende, Didacta Italia intende favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico. Didacta Italia è organizzata daFiera con la partnership scientifica di INDIRE e in collaborazione con Didacta International. La mostra propone un programma di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e ...