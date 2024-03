‘Cavallo di ritorno’ a Scafati | obbligo di dimora per un 48enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa chiesto alla sua vittima duemila euro per restituirgli l’auto rubata: a(Salerno), i carabinieri della locale tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’dinel comune di residenza, condi presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di unaccusato di estorsione. L’indagato avrebbe minacciato e costretto li proprietario della vettura rubata a consegnare duemila euro per rientrarne in possesso. La misura è stata emessa dal Gip del tribunale di Nocera Inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.