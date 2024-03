Catania | motociclista muore nello scontro con un camion

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Incidente mortale sulla famigerata strada statale 417, la-Gela. nel tratto che dal capoluogo etneo conduce a Caltagirone. Una moto si è scontrata a un. Loè stato micidiale e non ha dato scampo al centauro che è stato sbalzato ad alcuni metri dalla moto. Inutili i soccorsi giunti sul posto. Ilè morto sul colpo. Ancora non è chiara la dinamica, anche se dai primi rilievi si ipotizza un fatale sorpasso azzardato ad altà velocità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentirne il ripristino nel più breve tempo possibile, visto che l’intero tratto è stato interdetto alla circolazione.

Incidente mortale, la vittima un motociclista che si è scontrato con un camion

Incidente mortale sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”. La vittima un motociclista che si è scontrato con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km […] ...blogsicilia

Catania. Sorpresi in via Capo Passero con munizioni: denunciati dai Carabinieri due giovani: I controlli dell’Arma, potenziati in città e provincia per contrastare l’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati in materia di armi, hanno permesso ai Carabinieri del Nucleo ...libertasicilia

Proiettili su un Suv a noleggio, denunciati un 18enne e un minorenne: Catania – Trasportavano dei proiettili su un Suv preso a noleggio, e non hanno saputo spiegare perché avessero con sé le munizioni: un 18enne e un minorenne sono stati denunciati dai Carabinieri per ...livesicilia