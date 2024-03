Catania | girava con un motorino rubato | fermato dalla polizia in piazza Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire la commissione di furti su autovetture specie nella zona del centro, una Volante ha, in, per un controllo un motociclo che appariva sospetto. Durante le fasi dell’accertamento dagli agenti, il conducente appariva nervoso e schivo: a conferma dei sospetti dei poliziotti, già a una prima verifica della targa, il motociclo è risultato essere stato oggetto di furto alcuni giorni addietro in Via D’Annunzio. Inoltre,perquisizione del veicolo è emerso che nel sotto sella era contenuto un marsupio con all’interno un cacciavite a taglio e una tenaglia, verosimilmente arnesi atti allo scasso che, per questo motivo, sono stati sequestrati. Alla luce di quanto sopra, il ...