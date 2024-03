Catania | contrasto all’occupazione abusiva di suolo pubblico | sanzioni tra il lungomare e Picanello

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Nella serata, i Carabinieri della Compagnia didi Piazza Dante, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed a personale della Polizia Locale, hanno messo in atto un piano di controllo nell’area a cavallo tra la via Ruggero di Lauria (c.d. “”) ed il quartiere di, volto a contrastare, oltre all’illegalità diffusa, anche l’occupazionedida parte di esercenti nel settore dello “street food”, con l’obiettivo tra l’altro di rendere maggiormente fruibile quella stessa area ai turisti e famiglie che la frequentano, in una cornice di decoro urbano. In tale contesto, nel corso delle attività ispettive sono state rilevate 2 infrazioni al Codice della Strada nei confronti di altrettanti “paninari”, ...