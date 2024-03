Catania-Cerignola oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La squadra siciliana vuole portare a casa l’intera posta in palio per provare a chiudere definitivamente il discorso salvezza e avvicinarsi alla zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, vuole centrare i tre punti per rimanere tra le prime dieci della classifica. I padroni di casa, impegnati nella finale di Coppa Italia tra qualche giorno, arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque gare e hanno bisogno di fare i tre punti per allontanarsi dalla zona playout. La squadra pugliese, dal suo canto, ha rallentato nell’ultimo periodo avendo ...