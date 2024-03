Castro | «Giocato bene con l’Inter! Tenuti nella loro metà campo»

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’attaccante del Bolognaè ritornato sul match controperso 1-0 al Dall’Ara sabato scorso. Contento della prestazione. BUONA PARTITA ? Santiagoai canali del Bologna è ritornato sul match con, perso 1-0: «Abbiamouna buona partita, abbiamo avuto possesso palla creando anche diverse occasioni da gol. Contro una squadra forte come, che è saldamente prima in classifica, li abbiamoper tutto il secondo tempo sempre fedeli al nostro gioco e a quello che chiede l’allenatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

