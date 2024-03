Cassino Omicidio Yirel Natividad Pena Santana | al via il processo per Sandro Di Carlo

(Di venerdì 15 marzo 2024)– E’ tutto pronto per l’inizio, nella giornata di venerdì, deldavanti la Corte d’Assise didelnei confronti diDi, l’operaio di 27 anni diaccusato di aver ucciso nella notte del 27 maggio 2023 la domenicana 34enne YrelSanta nell’abitazione di via Pascoli in cui L'articolo Temporeale Quotidiano.

Video del delitto sul web, i "veleni" in Comune

Praticamente chiusa l'indagine sull'Omicidio di Kasmi Kasem, ucciso sabato scorso allo "Shake" di via Aldo Moro, la polizia si trova adesso a gestire quella sul video ...ilmessaggero

Omicidio Mollicone, il carabiniere Cuomo: «Tuzi non mi disse di aver visto Serena in caserma». In aula la ricostruzione delle ore dopo la scomparsa: la moglie e il figlio sono stati accusati di Omicidio volontario e occultamento di cadavere mentre gli altri due carabinieri, sempre secondo l'accusa, avrebbero saputo di quanto era accaduto ma ...leggo

Cassino, Yirelis uccisa a coltellate: al via il processo a Sandro Di Carlo: Uccisa a coltellate in un appartamento del centro di Cassino, al via il processo al 26enne Sandro Di Carlo, presunto omicida della dominicana Yrelis Pena Santana: depositate le liste dei testimoni. Il ...ilmessaggero