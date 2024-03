Caso Orlandi | Papa Francesco nel suo libro | “Fare emergere la verità”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel suo“Life. La mia storia nella storia” in uscita il prossimo 19 marzo,tocca anche la tragica vicenda di Emanuela, la 15enne scomparsa nell’estate del 1983. “Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma” scrive.nell’autobiografia di“In Vaticano soffriamo L'articolo proviene da Il Difforme.

Papa: "Vergogna" atti di antisemitismo

Come se non avessero compreso cosa sia stata la Shoah". Poi il Caso Emanuela Orlandi: "In Vaticano soffriamo ancora tanto per la sua scomparsa. C'è un'inchiesta aperta in Vaticano, così che si possa ...televideo.rai

Il principe William parla di Kate Middleton dopo le polemiche sulla foto ritoccata: “Lei è l’artista di casa”: Durante la visita ad un centro giovanile a Londra, William ha partecipato ad alcune attività dei ragazzi, tra cui una simpatica decorazione di biscotti. Li ha fatto una battuta sulla principessa ...ilfattoquotidiano

Commissione Orlandi – Gregori, nominato il presidente: è Andrea De Priamo: Il senatore FdI presiederà la Commissione bicamerale d’inchiesta che proseguirà l’indagine sulle scomparse delle due ragazze nel 1983.ilcorrieredellacitta