Caso Lazio-Sarri | ingiusto attribuire le colpe solo ai senatori

(Di venerdì 15 marzo 2024) È partita la caccia ai franchi tiratori, a queiche hanno tirato indietro la gamba fino a costringere il «santo»a dare le dimissioni rinunciando a tanti soldi per il bene della. Ricostruzione parziale e persecutoria per qualche giocatore che ha fatto la storia del club. Per carità, le ultime prestazioni di Immobile e Luis Alberto sono state negative, in generale la loro stagione è deludente ma da qui a farli apparire come degli infidi cospiratori di non si sa bene quale trama malefica ce ne passa. Intanto perché il rapporto che si è deteriorato col passare dei mesi tra il tecnico e il gruppo non può essere responsabilità esclusiva di una parte. Poi, va svelato un particolare: nel primo anno di gestione, dopo un'iniziale crisi di rigetto, fu proprio Ciro a spingere per la conferma del tecnico ...