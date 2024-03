Caso Ilaria Salis | l’Ungheria chiede la consegna di Gabriele Marchesi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) accusato degli stessi reati di, 23enne milanese, si trova agli arresti domiciliari in Italia dove è accusato, insieme a, di aver aggredito presunti militanti neonazisti a Budapest in occasione del Giorno dell’onore nel febbraio 2023.ha richiesto ladiper affrontare il processo nel loro Paese. L’Italia, al momento, non ha ancora preso una decisione definitiva. È il senso di ciò che la Procura di Budapest ha fatto pervenire alla Corte d’Appello di Milano che aveva chiesto alle autorità ungheresi di verificare la possibilità di “strumenti” alternativi al mandato d’arresto europeo, come i domiciliari in Italia, sospendendo la. Tuttavia, nella risposta, la ...