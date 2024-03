Caso Horner | la dipendente licenziata farà ricorso

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le cose per il team di Red Bull stanno andando molto male a causa deldi, ora lavuole fare di nuovo appello e presenteràcon un nuovo legale Sembra che la calma per il team di Red Bull ormai sia una cosa davvero lontana. Lo scandalo che ha visto Christiancome l’artefice di una molestia sessuale nei confronti di unadonna del team sta facendo parlare tutto il mondo della Formula 1, ma proviamo a fare chiarezza. Ildi molestia in realtà si era già verificato nel primo trimestre del 2023, soltanto che le prove vere e concrete sono arrivate soltanto il 28 febbraio 2024. Tuttavia, nonostante le prove che rendevano chiare le intenzioni del team principal, il team thailandese di Red Bull, ...