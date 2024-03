Case green | Capannelli | Con il via alla delibera rischiamo che la domanda ‘droghi’ il mercato”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ancona, 15 marzo 2024 – Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Epbd) con 370 voti a favore, 199 contrari e 46 astenuti. L'Epbd, nota in Italia come direttiva “”, introduce nuove misure per realizzare un parco immobiliare climaticamente neutro entro il 2050. Tra gli obiettivi figurano anche la ristrutturazione di un maggior numero di edifici con le prestazioni peggiori e una migliore diffusione delle informazioni sul rendimento energetico. Secondo la nuova normativa, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030. Inoltre, i nuovi edifici occupati o di proprietà delle autorità pubbliche dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio marchigiano, una recente indagine dell’Ufficio Studi di ...