Casa | quanto mi costi In meno di due anni le rate dei mutui aumentate fino al 119%

(Di venerdì 15 marzo 2024) La risalita del costo del denaro ha generato per le famiglie cona tasso variabile aumenti tra il 35% ed ildella rata mensile, indi due. Questo ha portato a una contrazioneal 51% del loro reddito netto residuo disponibile, anche al di sotto del minimo di sussistenza. Sono i dati della prima edizione 2024 dell'Osservatorio SalvaLaTuarealizzato da Nomisma per...

L'interesse per le case green , sinonimo di edilizia sostenibile e risparmio energetico, sta guadagnando sempre più terreno nel panorama dell'edilizia moderna. Se fino a qualche anno fa la domanda ... (panorama)

Polemiche in casa Inter dopo l'eliminazione: "Inzaghi in balia degli errori di Marotta e Ausilio"

Quando l'Inter ha deciso di giocarsi a viso aperto le proprie carte anche in Europa avrebbe dovuto mettere a bilancio anche la scelta di un attaccante a misura di Champions League. Perché, secondo ...tuttonapoli

Bergamo, sui muri del primo centro vaccinale di Spirano compaiono scritte no vax: “Con molta fermezza voglio denunciare quanto successo anche perché, presumibilmente, lo stesso gruppo di persone - poco dopo il gesto - si è portato sotto Casa mia e ha suonato il campanello più volte ...tg24.sky

Rivoluzione Piaggio, cambia tutto in fabbrica: nulla sarà più come prima: La Piaggio è tra le principali aziende in Italia e ora è pronta a dare vita a un cambiamento che sarà davvero epocale.motomondiale