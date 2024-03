Cartucce nascoste vicino a una chiesa abbandonata | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fiastra (Macerata), 15 marzo 2024 – Un deposito dia una. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri delle stazioni di Fiastra e di Valfornace, nel corso di un servizio congiunto. I militari hanno rinvenuto e sequestrato 368che ignoti autori avevano nascostoalla ormaidi San Marco di Fiastra. I proiettili erano appoggiati in una stanza adiacente lo stabile sacro utilizzata in passato come alloggio del curato. Dato lo stato di conservazione non ottimale si ritiene che le stesse fosseroda tempo. Lerisultano essere 360 calibro 12, 7 calibro 16, e 1 calibro 20. Di tale attività veniva prontamente informata la Procura della Repubblica ...