Caro voli | sconti ai residenti in Sicilia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Saranno validi per tutti gli aeroporti d'Italia dal oggi al 31 dicembre Da oggi al 31 dicembre tutti iin, che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia, avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25%.

Caro voli, Geraci: “Grande sforzo per rendere la Sicilia accessibile”

Salvo Geraci, deputato regionale della Lega, interviene sul sistema di scontistiche sui voli varato dal governo Schifani. Le parole di Geraci “Il governo Schifani – continua Geraci – è riuscito ad ...livesicilia

Caro-voli, i nuovi sconti per i residenti coperti con i soldi dei siciliani: Il M5S e il Codacons accendono un faro sull’iniziativa annunciata dal governo regionale guidato da Renato Schifani relativa agli sconti per i siciliani estesi in tutti gli aeroporti italiani. “Sul car ...gazzettajonica