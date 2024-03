Carlotta Fiasella | “Pesavo 36kg e volevo farla finita Grazie alla terapia sono uscita dall’anoressia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024) "arrivata a pesare 36 chili, negli anni in cui ho sofferto di anoressia non ho vissuto veramente". In occasione della Giornata Internazionale del Fiocchetto Lilla,, content creator da oltre 2milioni di follower su TikTok, ha raccontato a Fanpage.it la sua lotta contro un disturbo alimentare. "Si può guarire davvero, si è forti anche quando si pensa di non esserlo", dice a chi oggi sta affrontando la malattia.