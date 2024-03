Carlo Calenda e l’accordo Pd-M5s in Basilicata | «Alla fine il centrosinistra indicherà Conte premier»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) «Penso che da molto tempo è in atto un tentativo da parte di Giuseppedi comandare nel campo cosiddetto progressista. Mercoledì ne abbiamo avuto la prova».va all’attacco del leader del Movimento 5 Stelle dopotra Partito Democratico e grillini sul candidato governatore in. E annuncia che sta pensando di appoggiare il candidato del centrodestra Vito Bardi: «Verificherò qual è la cosa più giusta da fare per Azione con Marcello Pittella, che è stato governatore della, una regione in cui abbiamo preso il 12 per cento. Anche lui è rimasto attonito per le modalità e il Pd lucano è completamente spaccato. Questa di Domenico Lacerenza è una candidatura improbabile, di una persona che non ha mai fatto politica o amministrato e che ha subito ...