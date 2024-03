Cara Delevingne | a fuoco la sua villa di Los Angeles | “Ho temuto per i miei gatti”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ladi Losdell’attrice e modella britannicaè stata distrutta da un incendio nella mattina di venerdì 15 marzo 2024; secondo quanto riportato da TMZ, i vigili delhanno risposto a una richiesta di intervento attorno alle 3.52; ben 13 squadre, per un totale di 94 pompieri sono state convolte nell’estinzione dell’incendio, e sulla scena sono anche state inviate quattro ambulanze. Le macerie delladiPeopleAl momento del dramma,si trovava a Londra, impegnata nelle repliche di Cabaret al PlayHouse Theater; stando al NY Post, nell’incendio sarebbe rimasta lievemente ferita almeno una persona, le cui generalità non sono note. Grande apprensione, nelle prime ore, per la ...