Campo largo | i consiglieri Pd | “Serve rispetto | non fuoco amico”

Mentre continua la lotta intestina all'interno dele dello stesso Pd, partito che dovrebbe trainare la coalizione che sta ancora alla ricerca di un candidato sindaco da contrapporre all'uscente Gianluca Festa, icomunali dem uscenti rivendicano, legittimente, il lavoro svolto. Cinque anni di Consiglio comunali certamente non facili con l'egemonia di Festa, più volte definito "solo al comando", al netto di una maggioranza che, nella sostanza, oltre a votare di volta in volta i provvedimenti all'ordine del giorno, non ha mai davvero alzato l'asticella del dibattito in Assise. Spesso, quindi, il ruolo deidi opposizione è stato svilito, a tratti sbeffeggiato e non è un caso che le varie questioni sono state spesso segnalate al Prefetto (compresa la difficoltà ...

Avellino verso le amministrative, Pd: “In cinque anni abbiamo tenuta alta la bandiera del partito”

"Nel corso della consiliatura ormai agli sgoccioli abbiamo portato avanti un'azione politica di opposizione che è stata sempre improntata ...

