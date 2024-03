Campionato Primavera1 TIM | la 26ªgiornata in diretta e in esclusiva su Sportitalia

Il Campionato Primavera 1 Timvision ha in programma nel fine settimana le partite della 22° giornata. Ecco come seguire le sfide, tutte in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del ... (sportintv.eu)

Week end intenso di partite per il Campionato Primavera 1 TimVision che celebra le sfide della 17° giornata del girone d’andata. Ecco come seguire le partite, tutte in diretta e in esclusiva su ... (sportintv.eu)