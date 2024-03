Campionati assoluti di atletica | presentato il comitato organizzatore locale

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Spezia, 15 marzo 2024 –ildeidiLeggera 2024 che si terranno alla Spezia al Centro Sportivo Montagna il 29 e 30 giugno. L 'obiettivo principale delè quello di creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente che celebri non solo l'leggera di alto livello, ma anche lo spirito di comunità e l'orgoglio. “Si entra nel vivo dell’organizzazione di questa importante manifestazione, un evento di grande rilievo che siamo molto orgogliosi di ospitare alla Spezia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Il Comune sta procedendo all’adeguamento della pista di ...

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Un Nono posto tricolore con tanto rammarico per Anna Visibelli ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera. Classe 1993, l’atleta di salto in lungo è ... (lanazione)

Formia – sesta con la consapevolezza di essere entrata a far parte del gotha italiano della specialità. Con questo duplice risultato è terminata domenica ad Ancona la stagione invernale di Claudia ... (temporeale.info)

Secondo turno di qualifiche ai campionati italiani assoluti in quel di Modena per gli alteti della pesistica del Cus Ferrara ed altro week end da incorniciare con 13 medaglie conquistate, ma ... (sport.quotidiano)

La Spezia, è tutto pronto per i campionati italiani assoluti di atletica: istituito il comitato organizzatore

La manifestazione andrà in scena al campo sportivo Montagna il 29 e 30 giugno, a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi ...ilsecoloxix

