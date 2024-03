Camion di fieno si ribalta e prende fuoco | incubo sulla statale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un incidente ha provocato notevoli disagiA12 Roma-Civitavecchia, a seguito del rogo di uncarico di. L’episodio si è verificato tra Cerveteri e Torrimpietra, in direzione della capitale, obbligando le autorità a chiudere temporaneamente il tratto autostradale interessato. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, attivatisi per gestire l’emergenza e ripristinare la normale circolazione. L’incidente ha causato lunghe code di auto e mezzi pesanti in attesa, testimoniando una volta di più i rischi legati al trasporto di materiali infiammabili sulle strade ad alta percorrenza. L'articolo proviene da The Social Post.