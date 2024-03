Camera di commercio italiana a Miami | le opportunità del Sud Est Usa | a Napoli via al roadshow

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Parte dail Meet Us, l’evento organizzato dalladi(Italy-America Chamber of Commerce Southeast – Iaccse) per far conoscere in Italia le grandidi business offerte dal Sud Est degli Stati Uniti. Un’area che comprende sei stati – Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Alabama e Mississippi –, 52 milioni di consumatori e un Pil che nel 2023 ha toccato quota 3.900 miliardi di dollari: se fosse un paese indipendente, rappresenterebbe la sesta economia del mondo, con grandi aree metropolitane, in forte espansione, come, Tampa e Orlando in Florida e Atlanta in Georgia. Sono già circa 360 le filiali di aziende italiane presenti, attratte da un mercato, quello degli Stati Uniti, che ...