Call My Agent 2 in arrivo su Sky | le novità della nuova stagione e l’annuncio della terza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 15 marzo 2024)My– Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent, torna con la seconda. A partire dal 22 marzo sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana. A Roma, presso il The Space Cinema Moderno, Sky ha svelato in conferenza stampa, alla quale eravamo presenti anche noiredazione di VelvetMAG, lesecondadiMy– Italia, inil prossimo 22 marzo. La serie sarà composta da sei episodi carichi di colpi di scena e nuove guest star per glii delle celebrità italianeCMA, la Claudio Maiorana Agency. Alla ...