Calendario quarti di finale e semifinali Conference League 2023 2024 | date e programma

Sorteggio quarti di finale, la Fiorentina può sorridere: pescato il Vitkoria Plzen, evitati Aston Villa, Lille e Fener

CONFERENCE LEAGUE - Sorteggio quarti di finale che sorride molto alla Fiorentina: nei quarti ci sarà il Vitkoria Plzen, in semifinale Club Brugge o PAOK.eurosport

EUROPA LEAGUE - Sorteggio quarti di finale: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta: Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League, accoppiamento durissimo per le italiane con il derby tra Milan e Roma e la sfida tra Liverpool e Atalanta. Sorteggiato ...napolimagazine

MUSICA - "Dentro x Sempre Tour", sold out la tappa al PalaSele per Gazzelle: IL Calendario DEL PALASELE Il Calendario live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà poi ad aprile con il ritorno dei Me Contro Te con “Lo show dei 10 anni” in programma sabato 20 (ore 18 ...napolimagazine