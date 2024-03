CALENDARIO Playoff e playout | al via il 4 maggio Il regolamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) AREZZO La Lega Pro (nella foto il presidente Matteo Marani) ha diramato le date di: gli spareggi promozione inizieranno sabato 4con i due turni interni a ciascun girone (secondo turno martedì 7) in gara secca in casa della miglior classificata. Si prosegue poi con la fase nazionale con gare di andata e ritorno (i gol in trasferta non valgono doppio): primo turno sabato 11 e martedì 14; secondo turno sabato 18 e martedì 21. Semifinali sabato 25 e martedì 28, mentre la finale si terrà domenica 2 giugno (andata) e domenica 9 giugno (ritorno). Aidi girone accedono le squadre classificate dal quinto al decimo posto (5a contro 10a, 6a contro 9a, 7a contro 8a) più la quarta che entra al secondo turno di questa fase, mentre al primo turno ...