(Di venerdì 15 marzo 2024) Pisa 15 marzo 2024 – Nel girone B diCategoria la capolistacala il poker contro il Marciana (4 – 0) ed afferra i quaranta punti in diciotto partite: dodici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con quarantadue reti segnate e diciotto subite. A segno per la squadra di mister Coppola quattro marcatori diversi: Drame, Giorgetti, Viti e Khazen. Nulla da fare per il Marciana di mister Giannetti fermo ad otto punti.Non molla certamente Lache nel recupero supera 7 – 0 il Casteldelbosco e si porta a trentasette punti in classifica, tre in meno della capolista ma anche con una partita in più da giocare. Lotta dunque apertissima per il primato e la promozione diretta in Seconda Categoria. Eccezion fatta per le due squadre regine, esce di scena definitivamente per il primo posto il Perignano terzo, sconfitto in casa al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90? Traversa di O LIVE ra in contropiede. 88? Gooooooooooooooooooooooooool, Lewandowski , piattone vincente su errore difensivo dei partenopei, ... (oasport)

Calcio. Terza: Avane in testa, ma La Corte prepara l'agguato

Pisa 15 marzo 2024 – Nel girone B di Terza Categoria la capolista Avane cala il poker contro il Marciana (4 – 0) ed afferra i quaranta punti in diciotto partite: dodici vittorie, quattro pareggi e due ...lanazione

Under 17 Regionali: super match tra Borgaro e Volpiano: Tutto pronto per un altro weekend di Calcio giovanile. Nel girone B degli Allievi A, va in scena un fine settimana da pop-corn. Non solo per il secondo scontro diretto in sette giorni, ma anche per ...tuttosport

La Spal U19 di Vito Grieco ancora in corsa per i play-off: In una stagione che ha visto un epilogo sfortunato per Nicola Ragno e Pasquale de Candia, rispettivamente sulle panchine di Nardò e Fidelis Andria in Serie D, c'è un altro allenatore di Molfetta che è ...molfettaviva